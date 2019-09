Die Firmen entwickeln Ölfeldtechnologien zur Minimierung der Kosten und Maximierung der Produktion



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ), einer der größten internationalen Ölfelddienstleister, hat die Unterzeichnung eines Firmenvertrags über die Beschaffung mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit Saudi Aramco bekannt gegeben, in dessen Rahmen Technik zur Zementierung, Bohrlochkomplettierung, Einsatzstücke, feste Bohrlocherweiterungen und Rohrenden geliefert werden. Der Vertrag legt eine Grundlage für die künftige Zusammenarbeit von Weatherford mit Saudi Aramco, die auf modernster Technologie für das Ölfeld und unübertroffenem Wert basiert.



Jim Hollingsworth, Vice President bei Weatherford für Saudi-Arabien, sagte: "Die Möglichkeit, die Saudi Aramco Weatherford zum Einsatz unserer revolutionären Technologie im Königreich eröffnet, beflügelt uns. Diese Technologie wird zu Einsparungen bei Rüstzeiten und damit verbundenen Kosten führen. Zudem wird die Produktion in einem der schwierigsten Umfelder der Welt maximiert." Jim Hollingsworth setzte hinzu: "Dieser Vertrag bildet die Grundlage künftiger Zusammenarbeit und wird umwälzende Technik und enormen Wert freisetzen. Weatherford ist höchst erfreut darüber, jetzt und in der Zukunft langfristig mit Saudi Aramco zusammenarbeiten, um in der technischen Innovation und Entwicklung führend zu sein."



Mohammed Shammary, Vice President der Bereiche Procurement und Supply Chain Management bei Saudi Aramco, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Weatherford zur Entwicklung bahnbrechender Technik und Stärkung unserer Position bei der Erschließung und Produktion von Öl und Gas. Ihr robustes Produktportfolio entspricht unserem Ziel einer sicheren Umsetzung der Produktion und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung des Königreiches."



Weatherford ist einer der größten internationalen Ölfelddienstleister und bietet innovative Lösungen, Technik und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche an. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt über 24.500 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



Original-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100065317