Lake Charles (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Waitr leicht an: Die Leerverkäufer von Squarepoint Ops LLC steigern ihr Short-Engagement in den Aktien von Waitr (ISIN: US9307521008, WKN: A2N9LN, Ticker-Symbol: 1OW, NASDAQ-Symbol: WTRH) moderat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...