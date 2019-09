(shareribs.com) New York 18.09.2019 - Bei der Deutschen Bank hat man sich kürzlich mit Vertretern des Autobauers Tesla zusammengesetzt. Dabei zeigten sich die optimistisch, was offenbar auch Analyst Emmanuel Rosner so sieht. Ein Kaufempfehlung gibt es dennoch nicht. Vertreter der Deutschen Bank haben sich kürzlich mit dem IR-Chef von Tesla Martin Viecha in London zusammengesetzt. Dabei hat Viecha ...

Den vollständigen Artikel lesen ...