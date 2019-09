Nach Angaben des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) wurden bisher etwa 125.000 Heimspeicher in Deutschland installiert. Bereits 2020 wird diese Zahl auf 200.000 ansteigen. Der Martkttreiber ist die Errichtung von Eigenverbrauchs-PV-Anlagen. Fast 70?% aller neuen PV-Anlagen im Privatbereich werden heute in Kombination mit einem Energiespeicher errichtet. Die Gesamtkapazität der installierten Heimspeicher lag 2018 bei 440?MW und damit deutlich über der Speicherkapazität der Großanlagen (Bild?1). Dieser Trend setzt sich weiter fort.

Großes Potenzial schlummert hier in den rund 1,5?Mio. Aufdach-PV-Anlagen, die ab 2020 nach und nach aus der EEG-Förderung laufen. Die meisten dieser Anlagen liefern weiter gute Erträge, die jedoch durch die Netzeinspeisung keine Gewinne mehr abwerfen. Eigenverbrauch heißt hier die Lösung, und dieser wird durch den Einsatz von Energiespeichern natürlich unterstützt. Systemische Lösungen mit verschiedenen Speichertechnologien, die sektorübergreifend wirken, bieten hier vielversprechende Möglichkeiten (Bild?2).

Der Industriespeichermarkt wächst seit etwa drei Jahren kontinuierlich. Inzwischen wurden in Deutschland etwa 900 Projekte in der Landwirtschaft, in Mehrfamilienhäusern, Industriebetrieben, Handelsunternehmen und im gewerblichen Bereich realisiert. Die Förderung in verschiedenen Bundesländern (z.?B. Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg) hat hier unterstützend gewirkt. Die Kombination von PV-Eigenverbrauch, USV, Lastspitzenkappung, Notstromversorgung und Dieselersatz machen Energiespeicherlösungen für all diese Bereiche zu einer wirtschaftlichen Alternative. Neu hinzugekommen ist der großflächige Aufbau von Systemen, die Photovoltaik, Speicher und Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität kombinieren.

Alternative Technologien

Leittechnologie bei Energiespeichern ist die Lithium-Ionen-Technik. Gerade im Heimspeichermarkt ist sie die dominierende Lösung, da einfach umsetzbar, modulierbar und mit kompakten Abmessungen. Der Einsatz von Schwermetallen und die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten führt aktuell jedoch zu einer forcierten Forschung und Entwicklung bei alternativen Technologien. Nach Angaben des Fachverbandes Batterien im ZVEI war das Importvolumen von Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien 2018 viermal ...

