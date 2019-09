Das Unternehmen produziert seit über 10 Jahren in Momignies, Belgien, erfolgreich Glas mit einem hohen Anteil an Post-Consumer-Recycling-Material (PCR). Ab 2020 wird Gerresheimer auch am deutschen Standort Tettau Glas mit einem höheren Scherbenanteil produzieren. Durch die Verwendung von recyceltem Glas können neue hochwertige Kosmetikverpackungen ressourcenschonend hergestellt werden.

"Wir verwenden seit über 10 Jahren recyceltes Glas für Kosmetikverpackungen und sind damit Marktpioniere", sagt Nicola Balena, General Manager bei Gerresheimer Momignies. "Unsere Flakons aus recyceltem Glas haben viele unserer Kunden überzeugt, die die Nachhaltigkeit ihrer Verpackungen ohne Kompromisse verbessern möchten. Wir fühlen uns der Kreislaufwirtschaft verpflichtet und produzieren ...

