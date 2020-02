Hülzweiler (ots) - Die Verpackungsbranche steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte. Während neue Verpackungsrichtlinien aktive Schritte gegen die massive Verschmutzung der Umwelt einleiten, droht unzähligen Unternehmen durch den angeordneten Verzicht auf Plastik als Material für Einwegverpackungen das Aus. Mögliche Alternativen müssen gleichermaßen Anforderungen an Hygiene und Umweltverträglichkeit erfüllen und dabei finanziell umsetzbar sein. Den Durchbruch verspricht die nachhaltige np-Flüssigglastechnologie.Plastik muss weg - doch was kommt dann?Nicht erst in Hinblick auf das ab 2021 gültige Verbot für zahlreiche Einwegplastikprodukte wie Teller, Strohhalme, Becher und dünne Tüten müssen Verbraucher wie auch Hersteller umdenken. Mit einer Lebensdauer von über 450 Jahren stellt jedes Stück Plastikmüll ein täglich wachsendes Problem dar, das es dringend zu bekämpfen gilt, denn Erde und Weltmeere drohen allmählich unter gigantischen Müllbergen und -teppichen zu ersticken.Und auch die gesundheitlichen Risiken des aus Erdöl, Kohle und Erdgas gewonnenen Materials werden zum immer weiter verbreiteten Massenproblem. Bedenkliche im Plastik enthaltene Stoffe gelangen über die Atemluft, über Hausstaub und Lebensmittel in unsere Körper und erhöhen unter anderem die Risiken für Allergien, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, Krebs und Herzerkrankungen. Kurz: Plastik macht uns und unsere Erde krank.Und doch sind Konsumenten ebenso wie Industrie und Handel von Plastikprodukten abhängig. BloombergNEF spricht von einem 10-Milliarden-$-Markt, der durch die neuen Verbote gefährdet wird. Es müssen unbedenkliche Alternativen her, mit denen Unternehmen auch in Zukunft undurchlässige und unempfindliche Verpackungsprodukte anbieten können.Das Dilemma: Materialien aus der Natur wie Holz, Bambus, Papier oder Pappe haben nicht die wasser- und ölabweisenden Eigenschaften, mit denen herkömmliche Plastikprodukte punkten. Viele Imprägniermethoden jedoch sind schädlich für Mensch und Umwelt.Eine umweltschonende Alternative, die es bis ins Weltall geschafft hat:Die ideale Lösung wäre ein Produkt aus der Natur, frei von Giftstoffen und zu 100% abbaubar, das Verpackungen aus Papier, Pappe und Hölzern mit einer Schutzschicht gegen Feuchtigkeit, Gerüche und Gase veredelt.Und hier kommt die einzigartige np-Flüssigglastechnologie aus dem Hause nanopool ins Spiel: Das Veredelungsmittel basiert auf Siliziumdioxid und hat bereits bei zahlreichen Durchbrüchen in Sektoren wie der Lebensmittelindustrie, dem Gesundheitswesen und sogar in der Raumfahrt seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten unter Beweis gestellt. Nahezu alle erdenklichen Oberflächen können mit einer ultradünnen Schutzschicht versehen werden, die langfristig gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion und andere Einflüsse schützt, ohne dabei Optik, Haptik oder Geruch des veredelten Materials zu verändern. Selbst Bakterien haften nach der Behandlung nicht mehr an. Die Lebensmittelsicherheit der Technologie wurde bereits von akkreditierten Instituten bestätigt.Damit eignet sich die Lösung hervorragend für sämtliche Anwendungen der Verpackungsbranche. Vom Eierkarton über Papierstrohhalme bis hin zu Fast Food-Schachteln können mit der np-Flüssigglastechnologie sämtliche Verpackungen sowohl stabilisiert als auch hydro- und oleophobiert werden.Von Industrie bis Private Label: Gemeinsam zu grünen Helden werden!Das Verfahren wurde bereits vielfach mit Innovations- und Umweltpreisen ausgezeichnet, beispielweise mit dem begehrten Frost & Sullivan "Best Practice Award", dem "Green Hero" und dem Wissenschaftspreis "Land der Ideen". Bei Letzterem wurde die Anwendung "Flüssigglas gegen Krankenhauskeime" sogar zum Bundessieger ernannt.Dass nach der Veredelung einer Oberfläche mit der np-Flüssigglastechnologie keine Keime mehr anhaften können, ist nun auch beim Kampf gegen den Plastikmüll von zentraler Bedeutung, denn die Behandlung macht herkömmliche Papp- und Papierverpackungen zu hygienischen und sicheren Alternativen. Damit ist das umweltschonende Veredelungsverfahren die ideale Lösung, um den Verpackungsmarkt auf neue Wege zu führen und vor der Krise zu bewahren.Mit einer möglichst flächendeckenden Verbreitung dieser ebenso schonenden wie effektiven Lösung will die nanopool GmbH ihren Beitrag zur Lösung der weltweiten Müll- und Umweltkrise leisten. Denn während zahlreiche Unternehmen derzeit viel Energie dafür aufbringen, sich selbst einen grünen Anstrich zu verpassen und auf den aktuellen Nachhaltigkeitszug aufzuspringen, war der umweltschonende Ansatz von Beginn an das Herz bei nanopool. Und dies gilt es nun, weiterzugeben.Ob Industriekunde, Endverbraucher oder Händler auf der Suche nach einem Private Label - die np-Flüssigglastechnologie bietet für jeden die passende individuelle Lösung. "Gemeinsam zu einem starken Team von grünen Helden werden", lautet die Devise.Über nanopoolDie nanopool® GmbH mit Sitz in Hülzweiler, ist ein innovatives Familienunternehmen. Es zählt seit dem Jahr 2002 zu den Unternehmen, die sich mit Nanotechnologie im Bereich ultradünner Schichten mit spezialisierten Oberflächenbeschichtungen beschäftigen.Nanopools führende Rolle auf dem Gebiet der Hochleistungsbeschichtungen beruht auf langjähriger Erfahrung in Materialforschung, textiler Entwicklung und Herstellung von Systemen, die das menschliche Leben und die Umwelt schützen.Die Technologiemarke NP® steht für die Produkte der Firma Nanopool. Die von Nanopool hergestellten Formulierungen sind bereits erfolgreich eingesetzt, um organische und anorganische Oberflächen in verschiedenen Bereichen gegenüber negativen Umwelteinflüssen oder Kontamination mit seinen hochinnovativen Lösungen zu schützen.Das Unternehmen sieht seine Verpflichtung darin, mit innovativen und nachhaltigen Technologien außergewöhnliche Produkte zu entwickeln, die den Ansprüchen der Kunden und Anwender weltweit gerecht werden. Mit seiner langjährigen Erfolgsbilanz in der Entwicklung innovativer Produkte steht Nanopool für fortschrittliche Ingenieurswissenschaften, analytische Lösungen und On-Demand-Technologie. Nanopools strategischer Kompetenzbereich gewährleistet die Einsatzwirksamkeit in unterschiedlichen Industrien und überzeugt durch seine Nachhaltigkeit.