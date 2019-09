von Felix Petruschke, Euro am SonntagDie Unsicherheit hält an. Nachdem die amerikanische Flugaufsicht bekannt gegeben hatte, dass sie mehrere Wochen länger als geplant für die Überprüfung der Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max benötigt, rutschte die Aktie am 3. September um über drei Prozent nach unten und war größter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...