18.09. 16:45: Es gibt jetzt einen Aktienfonds für Veganer - doch hält er auch, was er verspricht?Mit dem U.S. Vegan Climate ETF (VEGN) ging am 10. September ein börsengehandelter Fonds für Veganer an der New Yorker Börse an den Start.Der Fonds hält Anteile an veganen Un ...>> Artikel lesen 18.09. 16:42: Hier sind 11 Aktien, mit denen ihr laut Analysten vom steigenden Ölpreis profitieren könntNach dem Angriff auf zentrale Raffinerien in Saudi-Arabien haben die Aktien von Öl-Konzernen teilweise deutlich zugelegt. Verantwortlich dafür ist die Sorge, dass die weltweite Versor ...>> Artikel lesen

