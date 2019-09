Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 17. September 2019, den Verwaltungsrat der Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) für die Mandatsperiode 2019 bis 2023 neu bestellt. Als Mitglieder nehmen neu Magdalena Frommelt und Doris Quaderer Einsitz. Beide haben sowohl Führungserfahrung als auch ausgewiesene Kompetenzen im Bildungsbereich. Doris Quaderer verfügt ausserdem über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Kommunikation. Carmen Walser, deren zweite Mandatsperiode in diesem Jahr endet, scheidet aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Verwaltungsrat der AIBA aus.



Weiterhin im Verwaltungsrat bleiben der Präsident Egbert Sprenger sowie Fabienne Gmeiner, welche für eine zweite Amtsperiode bestätigt wurden, sowie Ingrid Frommelt, welche im April 2018 in den Verwaltungsrat der AIBA bestellt wurde. Die Regierung dankt den neu bzw. wieder bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat der AIBA mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Carmen Walser wird für ihren geleisteten Einsatz herzlich gedankt.



Kontakt:



Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Martina Tschanz, Generalsekretärin

T +423 236 60 93



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100000148