Ex-ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger will rasch das Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EAG) in Begutachtung schicken sowie die Wasserstoff- und die Wärmestrategie fertigstellen, falls ihre Partei nach den Wahlen wieder in der Regierung ist. Das sagte die ÖVP-Vizeklubobfrau am Mittwoch. Klimaschutz gehöre zur Chefsache ...

