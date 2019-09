Duisburg (ots) - Die für den 14. November 2019 im "Theater am Marientor" (Duisburg) angekündigte Weltpremiere des Musicals "Wallace" ist abgesagt worden. Das haben jetzt die Eigentümer der Autark Entertainment Group AG bekanntgegeben. Laufende Proben werden umgehend eingestellt. Insgesamt waren mehr als 90 Veranstaltungen geplant.



Hintergrund sind Berichte, dass mehrere Staatsanwaltschaften gegen den Vorstand und bisherigen Aufsichtsrat der Autark Entertainment Group AG wegen des dringenden Anfangsverdachts des gewerbsmässigen Anlagebetruges ermitteln. Angeblich sollten private und institutionelle Anleger die Produktionskosten von mehr als zehn Millionen Euro deckeln. Gleichzeitig war der Börsengang der Autark Entertainment Group AG kurzfristig geplant. Wichtige Investoren und Kapitalgeber haben jetzt ihre Finanzzusagen gekündigt.



Überprüfungen durch Behörden haben zudem ergeben, dass die für den Börsengang eingereichten Unterlagen und Dokumente fehlerhaft sind. So soll auch ein Wertgutachten des beteiligten Wirtschaftsprüfers, das für die Zulassung des Aktienhandels nötig ist, "eklatante Mängel" aufweisen. Das jedenfalls steht in einem Prüfungsgutachten einer neutralen Prüfungsgesellschaft, das jetzt an die Staatsanwaltschaften weitergereicht wurde. Die BaFin ermittelt.



Ob und wie es mit "Wallace" und dem Theater am Marientor und dem betreiben TaM Betriebsgesellschaft mbH weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Karteninhaber können sich den gezahlten Betrag bei den zuständigen Ticket-Unternehmen erstatten lassen.



In einer offiziellen Stellungnahme der Autark Entertainment heißt es: "Wir sind bemüht, höchste Standards bei der Umsetzung gesetzlicher Auflagen und Compliance Vorschriften einer in Deutschland zugelassenen Aktiengesellschaft zu erfüllen. Offenkundig wurden sogar Aktien als Sicherheit für Investitionen verkauft, für die es gar kein Zulassung gibt. Das gesamte Ausmaß konnte erst jetzt durch die interne Prüfung ermittelt werden. Wir bedauern die Entscheidung und hoffen, dass wir mit neuen Produktionen unser Publikum versöhnen können."



