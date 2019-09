Havana (ots/PRNewswire) -



- Cohiba, die renommierteste Marke Habanos-Vonanos der Welt, wird am

21. September in Spanien exklusiv die neue Vitola Novedosos

präsentieren; die Veranstaltung wird vom Club Pasion Habanos

organisiert.

- Diese berühmte Habanos-Marke, die vor mehr als 50 Jahren geschaffen

wurde, führt mit dieser neuen Schöpfung eine beispiellose Vitola in

ihr Portfolio ein. Habanos, S.A. wird die neue Vitola der renommierten Marke Cohiba, Novedosos (Ringmaß 50 x 156 mm Länge), in einer Weltpremiere durch Tabacalera S.L.U, einen exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A., in Spanien auf dem Markt einführen. Mit dieser neuen Schöpfung führt Cohiba eine noch nie dagewesene Vitola in sein Portfolio ein, die nur von Einrichtungen der Unternehmen La Casa del Habano und Habanos Specialists vertrieben wird.



Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8610451-habanos-premiere-cohiba-brand-vitola/



Die Präsentation der Cohiba Novedosos wird am 21. September im Garten des Museo del Traje in Madrid stattfinden. Diese Veranstaltung, unter dem Motto "Algo único" (Etwas Einzigartiges), das von der Exklusivität der Marke inspiriert wurde, wird vom Club Pasion Habanos organisiert. Die teilnehmenden Gäste werden nicht nur das Privileg haben, diese Habano auszuprobieren, sondern auch ein einzigartiges Erlebnis genießen, das eine große Auswahl an Gourmet-Produkten, Musik und viele andere Überraschungen bieten wird.



Bei dieser Gelegenheit wird Cohiba, die renommierteste Marke in der Welt des Tabaks mit mehr als 50 Jahren Geschichte hinter sich, sein exklusives neues Produkt präsentieren: Novedosos. Diese Zigarren werden "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - komplett handgefertigt mit einer langen Füllung ausgewählter Blätter aus Vuelta Abajo*, der besten Tabakanbauregion der Welt, von erfahrenen kubanischen Zigarrenrollern (torcedores) in Pinar del Rio* in Kuba hergestellt.Diese Version wird in einer luxuriösen Schachtel präsentiert, die speziell für die Marke entworfen wurde, mit einem schwarzen Glanzfinish und dem charakteristischen Rastermuster von Cohiba. Jede dieser Habanos hat außerdem einen zusätzlichen Ring, der auf ihre exklusive Produktion für Geschäfte von La Casa del Habano und Habanos Specialists hinweist.



Cohiba ist die einzige Marke von Habanos, bei der drei der vier Blattarten, die ihrer Herstellung verwendet werden, nämlich Seco, Ligero und Medio Tiempo, einer zusätzlichen Gärung in Fässern unterzogen werden. Dieses spezielle Verfahren gibt ihnen ein Aroma und einen Geschmack, die nur bei dieser Marke zu finden sind.



Mit mehr als 50 Jahren Geschichte ist Cohiba die renommierteste Marke in der Welt des Tabaks. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1966 war diese Marke viele Jahre lang nur als Geschenk für nationale und internationale Staatsbeamte gedacht. Von Anfang an wurde sie in der renommierten Fabrik El Laguito in Havanna produziert. Die Marke verdankt ihren Namen einem alten Wort, das die Indianer der Insel verwendeten, um die gerollten Tabakblätter zu bezeichnen, die sie rauchten, und die Christoph Kolumbus sah, als er 1492 zum ersten Mal in Kuba anlegte. Cohiba war daher die erste Bezeichnung für Tabak.



La Casa del Habano ist ein internationales Netzwerk von Franchise-Verkaufsstellen mit über 148 Filialen in über 50 Ländern.



*Geschützte Herkunftsbezeichnung



Bildmaterial: Link (https://fileshare-emea.bm.com/fl/hHnmk7k4OL)



Weitere Presseinformationen: press.habanos@yr.com



Carla Lladó Tel.: +34-669-54-69-09



Leyre Merino Tel.: +34-93-201-10-28



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/997039/COHIBA_NOVEDOSOS.jpg



Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119626/4379982