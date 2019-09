ZÜRICH (Dow Jones)--Der Handel am schweizerischen Aktienmarkt war zur Wochenmitte im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend von Zurückhaltung geprägt. Damit folgte er den anderen europäischen Börsen. Für Bewegung sorgten vor allem Analysten-Kommentare, in deren Folge die Luxuswerte unter Abgabedruck gerieten. Roche profitierten von einer positiven Bewertung für das Medikament Gazyva durch die US-Gesundheitsbehörde.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.019 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, lediglich Swiss Life schlossen unverändert. Umgesetzt wurden 45,75 (zuvor: 52,44) Millionen Aktien.

Richemont und Swatch gaben um 6,2 Prozent bzw. 3,7 Prozent nach. Laut UBS dürfte für den europäischen Luxussektor nach vier Jahren Erholung das Ende des Zyklus näher rücken. Risiken werden vor allem im China-Geschäft gesehen. Richemont wurden auf "Sell" von "Neutral" herabgestuft, für Swatch wurde die "Sell"-Einstufung bestätigt. Richemont wurden zudem mit einem Dividendenabschlag von 2,00 Franken gehandelt.

Für Roche ging es dagegen um 0,9 Prozent aufwärts. Der Pharma-Konzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Medikament Gazyva zur Behandlung der Nierenentzündung Lupus Nephritis eine sogenannte "Breakthrough Therapy Designation" (BTD) erhalten, wodurch sich ein verkürztes Zulassungsverfahren ergibt.

Bei den Nebenwerten verloren Kühne + Nagel 2,5 Prozent, nachdem Mainfirst die Aktie des Logistik-Unternehmens auf "Neutral" von "Outperform" herabgestuft hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2019 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.