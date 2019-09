Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Warten auf die US-Notenbank hat die Verschnaufpause am deutschen Aktienmarkt verlängert. Bei geringen Umsätzen konnte sich der DAX mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 12.390 Punkte gut behaupten. Damit blieb das jüngste Rally-Hoch von knapp 12.500 Punkten in greifbarer Nähe. "Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, liegen auch neue Jahreshochs im Bereich des Möglichen", so Jochen Stanzl, Analyst bei CMC Markets. Das Jahreshoch liegt bei 12.656 Punkten.

Die Märkte warteten auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank. Erwartet wurde eine Senkung der Fed-Funds-Rate um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent.

Wirecard an DAX-Spitze - Deutsche Post am Ende

Im DAX stiegen Wirecard um 3,6 Prozent. Die Kooperation des Zahlungsdienstleisters mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank ist nun in trockenen Tüchern. Bryan Garnier meint, Wirecard könne nun seine Präsenz im schnell wachsenden ostasiatischen Markt ausbauen und neue Geschäftsmöglichkeiten mit den Softbank-Partnern entwickeln.

Aufwärts ging es im DAX auch mit Covestro, die um 2,4 Prozent stiegen, nachdem Goldman Sachs die Aktien zum Kauf empfohlen hat. Auch RWE zogen deutlich an.

Dagegen fielen Deutsche Post nach der Gewinnwarnung des US-Konkurrenten Fedex um 1,2 Prozent. Und Beiersdorf verloren 0,7 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktien zum Verkauf gestellt hat.

In der dritten Reihe erholten sich Varta um 4,8 Prozent und Compugroup um 3,6 Prozent.

Immobilienaktien mit Kapitalmaßnahmen und Analystenkommentaren im Blick

TLG Immobilien hat sich über die Ausgabe dreier Anleihen 1 Milliarde Euro besorgt, um die angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Aroundtown zu finanzieren. TLG notierten 3,9 Prozent im Plus.

Aroundtown gewannen 2,6 Prozent. Aroundtown sind an Grand City beteiligt, die um 0,9 Prozent stiegen. Mit der vermutlich im kommenden Jahr anstehenden Fusion von Aroundtown und TLG könnte unter Einbeziehung der Grand City der nächste DAX-Konzern aus dem Immobiliensektor entstehen.

Auch Deutsche Konsum REIT braucht Geld für Zukäufe und beschaffte sich dieses über eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren. Wegen der guten Nachfrage wurde diese kurzfristig von 1,5 auf 2 Millionen Aktien erhöht. Deutsche Konsum REIT gaben um 1,2 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 70,5 (Vortag: 77,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,88 (Vortag: 3,03) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.389,62 +0,14% +17,34% DAX-Future 12.385,00 +0,04% +17,10% XDAX 12.384,92 -0,03% +17,05% MDAX 25.947,86 -0,04% +20,20% TecDAX 2.895,31 +0,54% +18,17% SDAX 11.236,18 +0,21% +18,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,38 55 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2019 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.