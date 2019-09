FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens stellt die Weichen für die nächste Generation und läutet das Ende der Ära Joe Kaeser ein. Der Aufsichtsrat hat Vorstandsmitglied Roland Busch mit Wirkung vom 1. Oktober zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt, ab 1. Dezember soll Busch zudem Arbeitsdirektor werden. Busch wird auch für die Implementierung der Strategie "Vision 2020+" verantwortlich sein.

Das Ende der Amtszeit von CEO Joe Kaeser rückt dagegen näher. Im Sommer 2020 werde der Aufsichtsrat über die Nachfolge von Kaeser und den Zeitpunkt der Stabübergabe entscheiden, teilte Siemens mit.

Für das neue Unternehmen im Energie- und Elektrizitätssektor vorgeschlagen, das wie angekündigt im September 2020 an die Börse gebracht werden soll, wurde Michael Sen zum CEO bestellt. Sen wir ab 1. Oktober auch Co-CEO der Siemens Operating Company Gas and Power (GP), zusammen mit Lisa Davis, die noch bis zur Hauptversammlung 2020 als Co-CEO der Operating Company Gas and Power den Übergang zum neuen Energieunternehmen unterstützen soll. Davis hatte dem Aufsichtsrat zuvor mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen ihren laufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Nach der Hauptversammlung wird sie bis zum Auslaufen ihres Vertrages den Siemens-CEO beraten.

September 18, 2019

