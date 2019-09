Das Hamburger FinTech-Unternehmen Deposit Solutions GmbH, eine Beteiligung der börsennotierten FrankfurterFinLab AG (ISIN: DE0001218063) hat heute eine Finanzierungsrunde unter Beteiligung der Deutschen Bank abgeschlossen. m Rahmen der Gesamttransaktion wird Deposit Solutions mit über 1 Mrd. EUR bewertet. Die Neubewertung der Beteiligung führt bei der FinLab AG nach den IFRS Rechnungslegungsvorschriften zu einer Zuschreibung auf den Beteiligungsansatz in Höhe von mehr als 40 Mio. EUR. Nach der Durchführung der Finanzierungsrunde ist FinLab weiterhin mit ca. 7% an Deposit Solutions beteiligt, was ...

