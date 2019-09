Einer der Highflyer der vergangenen Jahre war die Aktie des kanadischen eCommerce-Spezialisten Shopify (WKN: A14TJP). Schon die Story hinter der Gründung des Unternehmens ist jedoch schon der Stoff, aus dem Hollywood normalerweise mehr oder weniger gute Filme macht. Denn ursprünglich wollten die Gründer Tobias Lütke (heute CEO), Daniel Weinand und Scott Lake eigentlich nur einen Online-Shop für Snowboard-Zubehör eröffnen.

Zunächst hieß das Unternehmen daher auch Snowdevil sowie später Jaded Pixel. Da man jedoch mit keiner auf dem Markt erhältlichen eCommerce-Software zufrieden war, beschlossen die Gründer einfach eine eigene zu entwickeln. Dies tat man, basierend auf Ruby on Rails, dann schließlich auch. Letztlich war man dann von seiner Eigenentwicklung so begeistert, dass man sie auch anderen zur Verfügung stellte - und Shopify war geboren.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Gegründet wurde Shopify, unter dem Namen Snowdevil, also grundsätzlich bereits im Jahr 2004. Das Shopify in der heutigen Form existiert jedoch erst seit dem Jahr 2006. Der Börsengang erfolgte schließlich im Mai des Jahres 2015 - und seitdem kennt die Aktie kein Halten mehr. So lag der Ausgabepreis der Aktien seinerzeit bei 17 US-Dollar und der erste Börsenkurs bei 28 US-Dollar. Heute kostet die Aktie dagegen rund 320 US-Dollar - und in der Spitze waren es sogar schon über 400 US-Dollar.

Auf den Spuren von Demandware und Co…

Bereits vor dem Jahrtausendwechsel galten Unternehmen, die eCommerce-Software anboten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...