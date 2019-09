Die vom Markt erwartete Zinssenkung der US-Notenbank hat zu weiterem Korrekturdruck bei den Edelmetallen geführt.Bildnachweis: © EMH Service GmbHDie am Dienstag und Mittwoch im Geldmarkt sichtbar werdenden Spannungen könnten zudem die Nachfrage nach Dollar weiter steigen lassen. Am US-Geldmarkt waren die Zinsen für Tagesgeld in den letzten 2 Tagen drastisch angestiegen. Die Notenbank ging in ihrer schriftlichen Stellungnahme aber nicht darauf ein. Die Umfrage zu den Erwartungen der Board-Mitglieder und der Präsidenten der regionalen Distriktnotenbanken legen jedoch nahe, dass derzeit keine weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet werden. Dies stärkt offensichtlich den Dollar.

