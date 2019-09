Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Im DAX sah es zunächst, trotz FED-Zinsentscheid am Mittwochabend, nach einem ereignislosen Handelstag aus. Am Ende des Tages stand allerdings ein Schlusskurs oberhalb von 12.400 Punkten, wonach es nach der wie erwarteten Zinssenkung um 0.25% nicht aussah. Zwar zeigte die FED mit der Senkung ...

