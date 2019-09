London (ots/PRNewswire) - QS Graduate Employability Rankings 2020



Die neuen QS Graduate Employability Rankings der Hochschulspezialisten QS Quacquarelli Symonds listen die weltweit 500 besten Universitäten für Karriere fokussierte Studenten. Denn Studenten sind heute mehr denn je besorgt um den Wert ihres Abschlusses und um ihre Zukunft im Arbeitsmarkt. Die 2020 Ausgabe der Rankings beruht auf unabhängigen Daten aus denen hervorgeht, dass Deutschlands technische Universitäten führend in der nationalen Beschäftigungsfähigkeit sind. Vier der fünf besten deutschen Universitäten sind technische Institute, die jedoch in diesem Jahr alle an Rang verloren haben.



Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist die bestplatzierte deutsche Universität in Bezug auf die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. Weltweit kommt das KIT auf Rang 36 und besitzt laut den QS Daten stärkere Verbindungen in die Industrie als jede andere Hochschule in Deutschland.



Die QS Graduate Employability Rankings (QSGER) dienen dazu, Studenten und Eltern unabhängige und multivariate Daten über die Beziehung zwischen der Wahl einer Universität und Karriereergebnissen aufzuzeigen. Damit bedienen die Rankings die wachsende Nachfrage der Studenten nach Informationen über potentielle Beschäftigungsvorteile, die ihre Bildung zu bieten hat. Auch der Frage nach der Rendite ihrer Investition in die eigene Bildung soll damit nachgegangen werden.



Zur Bewertung der Hochschulen und deren Fähigkeit zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit benutzt QS fünf Indikatoren: Employer Reputation, Alumni Outcomes, Partnerships with Employers, Employer-Student Connections, und Graduate Employment Rate. Basierend auf diesen Indikatoren listet QS für die Rankings die weltweit 500 besten Universitäten aus 73 Ländern. Eine vollständige Erläuterung jedes Indikators ist online unter https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology aufgeführt.



Den weltweit ersten Platz nimmt das Massachusetts Institute of Technology (MIT) ein, gefolgt von der Stanford University (2.) und der University of California in Los Angeles (3.).



Wichtigste Ergebnisse, Deutschland



- Drei weitere technische Universitäten sind in den Rankings unter

den ersten 100. Dieses sind die Rheinisch-Westfälische Technische

Hochschule Aachen (63), die Technische Universität Darmstadt (97)

und die Technische Universität Berlin (98). Alle drei Hochschulen

rutschen jedoch im Vergleich zum Vorjahr ab.

- Insgesamt sind 19 Universitäten aus Deutschland in den Rankings

gelistet. Davon verschlechtern sich acht und es hat sich keine zum

Vorjahr nach oben verbessert.

- Die Daten von QS legen dar, dass Absolventen von Deutschlands top

Universitäten zu den höchst-angesehensten weltweit zählen. Der QS

Indikator Employer Reputation beruht auf den Antworten von 44.884

Arbeitgebern weltweit. Betrachtet man nur diesen Faktor, befinden

sich sieben deutsche Hochschulen in den Top 100. Es wurden

Personalverantwortliche gefragt, die Hochschulen zu nennen, von

denen sie die meist gewünschten und kompetentesten Absolventen

einstellen.

- Jedoch legen die Daten auch offen, dass deutsche, technische

Hochschulen weniger erfolgreich als ihre globalen Wettbewerber

sind, wenn es darum geht hochkarätige und sehr erfolgreiche

Absolventen zu fördern - diejenigen, die führend in ihrem

Fachgebiet werden.

- Der QS Indikator Alumni Outcomes analysiert die Alma-Mater-Daten

von 29.409 sehr erfolgreichen Individuen - diejenigen, die auf 246

High-Achiever Listen stehen. Auf diese Weise kann QS messen, wie

viele Vordenker und Koryphäen eine Universität hervorbringt.

- In dem Alumni Outcomes Faktor kommt keine deutsche Universität

höher als Rang 155.

- Auch schneiden deutsche Universitäten im Indikator Employer/Student

Connections schlecht ab. QS Graduate Employability

Rankings 2020: Deutsche

Hochschulen

2020 Rang 2019 2020 Hochschule

Rang QSWUR[1]

36 31 124 KIT, Karlsruher Institut für

Technologie

63 60 138 Rheinisch-Westfälische

Technische Hochschule Aachen

97 78 260 Technische Universität

Darmstadt

98 88 147 Technische Universität Berlin

121-130 101-110 63 Ludwig-Maximilians-Universität

München

181-190 181-190 179= Technische Universität Dresden

191-200 191-200 279 Universität Stuttgart

201-250 191-200 319 Universität Erlangen-Nürnberg

201-250 201-250 314= Universität Mannheim

251-300 201-250 120= Humboldt-Universität zu Berlin

251-300 201-250 424= Universität Konstanz

301-500 301-500 169= Eberhard Karls Universität

Tübingen

301-500 301-500 197 Georg-August-Universität

Göttingen

301-500 301-500 410= Johannes Gutenberg Universität

Mainz

301-500 301-500 243 Rheinische

Friedrich-Wilhelms-Universität

Bonn

301-500 301-500 432= Ruhr-Universität Bochum

301-500 301-500 521-530 Technische Universität

Braunschweig

301-500 301-500 169= Universität Freiburg

301-500 301-500 347 Westfälische

Wilhelms-Universität Münster

. All rights reserved. Ben Sowter, Forschungsleiter bei QS, sagt: "Unsere interne Forschung bei QS hat gezeigt, dass, neben vielen anderen Gründen für das Studium, die Sorge um die berufliche Zukunft mit vorne steht. Die QS Graduate Employability Rankings dienen den Studenten als Orientierung und Service. Unsere Methode ist so designt, dass sie ihnen einen umfassenden Einblick ermöglicht, was die von ihnen ausgewählte Universitäten in Bezug auf die Karriere bieten kann."



Sowter fügt hinzu: "Wir glauben nicht, dass die Beschäftigungsquote von Hochschulabsolventen eine ausreichende, ganzheitliche Perspektive auf die Beziehung zwischen der Wahl der Hochschule und den Karriereergebnissen von Hochschulabsolventen bietet. Durch die Verwendung unserer streng gesammelter, firmeneigener Daten - wie wir sie für die Indikatoren Employer Reputation und Alumni Outcomes verwenden - können wir eine weitere, einzigartige Perspektive zur essentiellen Frage auf den Lippen der Studenten anbieten: Wird diese Universität mir helfen, im umkämpften Arbeitsmarkt Erfolg zu haben?"



QS Graduate Employability

Rankings 2020: Globale Top 10

2020 Rang 2019 2020 Hochschule Land

Rang QSWUR

1 1 1 Massachusetts United

Institute of States

Technology

(MIT)

2 2 2 Stanford United

University States

3 2 35= University of United

California, States

Los Angeles

(UCLA)

4 5 42 The Australia

University of

Sydney

5 4 3 Harvard United

University States

6 9 16 Tsinghua China

University

7 6 38 The Australia

University of

Melbourne

8 7 7 University of United

Cambridge Kingdom

9 13 25= University of Hong Kong

Hong Kong

(HKU)

10 10 4 University of United

Oxford Kingdom

