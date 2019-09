LeddarTech wird die Kokon-LiDAR-Lösung Leddar?? Pixell in Nordamerika und Europa bewerben und dabei Gedanken anregende Präsentationen zu LiDAR-Technologie halten

QUEBEC CITY, Sept. 19, 2019, ein Branchenführer im Bereich LiDAR-Technologie, der die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für Auto und Mobilitätanbietet, freut sich, bekannt zu geben, dass es in den folgenden Monaten an mehreren spannenden Veranstaltungen in Nordamerika und Euopa teilnehmen wird. Diese Veranstaltungen werden LeddarTech die Gelegenheit geben, Leddar Pixell, ein 3D-Blitz-LiDAR betrieben mit der LCA2 LeddarEngine vorzustellen, das explizit für autonome Fahrzeuge konziptiert wurde.



17.-19. September: AutoSens Brussels - Belgien

Treffen Sie LeddarTech auf der AutoSens Brussels, wo wir zusammen mit der Westfield Technology Group, einem britischen Anbieter von autonomen Shutteln, ausstellen werden. LeddarTech wird seine neuste 3D-Solid-State-LiDAR-Lösung für autonome Shuttle und andere autonome Fahrzeuge vorstellen, das vor kurzem herausgegebene Leddar Pixell. Dies ist außerdem eine Gelegenheit für Besucher, sich das weitläufig angenommene POD-Shuttle von Westfield anzusehen, das die Solid-State-LiDAR-Technologie von LeddarTech integriert. Am 17. September gaben Vincent Racine, Product Line Manager, und Esteban Velasquez, Field Application Engineer von LeddarTech eine Produktdemonstration mit dem Leddar Pixell für Delegierte und die Medien.

25.-27. September: Automotive Lidar Conference- Detroit, Michigan

Am Mittwoch, den 27. September wird Michael Poulin, Vice President of Product Management für LeddarTech, einen Vortrag zum Thema "Implementierung von LiDAR-Technologien in autonome Shuttle-Anwendungen" halten. LeddarTech wird außerdem den Kokon-LiDAR-Sensor Leddar Pixell präsentieren. Diese Konferenz wird angekündigt als die einzige Veranstaltung der Welt, die sich ausschließlich auf Automobil-LiDAR-Technologien und -Anwendungen konzentriert, und sie wird außerdem Übersichten zu Markplatzprojektionen und Geschäftstrends bieten.

17.-18. Oktober: Image Sensors Americas 2019- San Jose, Kalifornien

LeddarTech wird bei dieser Veranstaltung von COAST Autonomousbegleitet und wird das Kokon-LiDAR Leddar Pixell in einem LiDAR in einem Shuttle von Coast Autonomous präsentieren. Am 17. Oktober wird Pierre Olivier, Chief Technical Officer, von LeddarTech, zusammen mit Pierre Lefèvre, Chief Technical Officer von Coast Autonomous gemeinsam einen Vortrag zum Thema LiDAR-Technologie für autonome Shuttle halten. Image Sensors Americas wird sich auf die technischen Entwicklungen konzentrieren, die helfen werden, die Massenadoption von autonomen und vernetzten Fahrzeugen voranzubringen.

21.-22. November: Tech.AD Detroit, - Michigan

Tech.AD Detroit gilt als eine der vorrangisten Veranstaltungen für automatisierte Fahrzeuge in den USA und bringt Vortragende mit Branchenfokus mit Spezialisten für autonome Fahrzeuge zusammen, die eine aktive Rolle in der Fahrzeugsautmatisierungsszene spielen. Alex Ouellet-Bélanger, Director of System Architecture für LeddarTech, wird einer der Vortragsredner bei der Veranstaltung sein.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein branchenführendes Unternehmen, dass die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für Autos und Mobilität basierend auf der einzigartigen LeddarEngine anbietet, die aus einer Suite von automobilfähigen, für funktionale Sicherheit zertifizierten SoCs basieren, die im Tandem mit der Signalverarbeitungssoftware LeddarSP arbeiten. Das Unternehmen ist für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobilität verantwortlich und seine mehr als 70 patentierten Technologien (patentiert oder zum Patent angemeldet) verbessern ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten.

LeddarTech bedient außerdem den Mobilitätsmarkt mit hochleistungsfähigen Solid-State-LiDAR-Modullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Fähigkeiten der Auto- und Mobilitätsplattform von LeddarTech als Grundlage für andere LiDAR-Lieferanten zu demonstrieren.

Weitere Informationen über LeddarTech sind auf www.LeddarTech.comsowie auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube verfügbar.

Kontakt: Daniel Aitken, Vice President of Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 - Durchwahl 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

