INSHUR, die erste mobile App, die Fahrern von Uber innerhalb von nur drei Minuten Versicherungsschutz bietet, hat durch die Ernennung seines früheren Legal Director of Insurance (EMEA) Simon Logan zum Vice President für das Ressort Commercial Legal seine Beziehung mit der Ride-Sharing-App gestärkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190918006064/de/

Simon Logan VP Commercial Legal (Photo: Business Wire)

Simon fungierte in erster Linie als Berater in den rechtlichen und kommerziellen Angelegenheiten von Uber in den 40 Ländern in der EMEA-Region, in denen Uber tätig ist. Zuvor war er als Leiter der Rechtsabteilung bei der RSA Insurance Group in London tätig.

INSHUR ist eines der am schnellsten wachsenden InsurTechs und wird von Munich Re Digital Partners (MRDP) gesichert. Das transatlantische Team, das in New York und Brighton (Vereinigtes Königreich) ansässig ist, hat eine unternehmenseigene Technologieplattform entwickelt, um professionellen Fahrern weltweit Versicherungsschutz zu bieten.

INSHUR verkaufte in den ersten 12 Monaten seiner Geschäftstätigkeit im Jahr 2018 Prämien in Höhe von 24 Millionen US-Dollar in New York allein und hat einen Ruf und eine Marke aufgebaut, der Fahrer vertrauen. Das Unternehmen ist derzeit in New York und dem Vereinigten Königreich tätig und ist bestrebt, andere globale Märkte zu erschließen. INSHUR gab vor Kurzem bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 9,6 Millionen US-Dollar zur Finanzierung seines Wachstums beschafft hat.

In seiner Rolle bei INSHUR fungiert Simon als Berater für Geschäftsfeldentwicklung und Wachstumsstrategie, während er die Verantwortung für sämtliche rechtlichen Angelegenheiten im Zuge des Wachstums von INSHUR übernimmt.

COO und Mitbegründer von INSHUR, David Daiches, kommentierte: "Wir bewegen uns rapide vorwärts und Simons Ruf in der Versicherungs- und Technologiebranche kombiniert mit seinen starken Verbindungen im globalen Team von Uber machten ihn zum herausstehenden Kandidaten, der unserem wachsenden Geschäft und Führungsteam viel Wert hinzufügen kann. Wir sind hoch erfreut, dass er sich für uns entschlossen hat und wir haben im Zuge des Ausbaus unserer Beziehung zu Uber eng mit ihm zusammengearbeitet."

Simon Logan, VP of Commercial Legal bei INSHUR, fügte hinzu: "Ich lernte David und das Team bei INSHUR kennen, während ich an der Partnerschaft mit Uber arbeitete. INSHUR ist eines der glaubwürdigsten und wachstumsstärksten Unternehmen auf seinem Gebiet. Wir waren uns von Anfang an darüber einig, dass INSHUR das Potenzial hat, den Markt umzuwälzen. Die Erfolgsgeschichte von INSHUR spricht für sich selbst: Das Unternehmen ist kommerziell und durch Venture Capital solide gesichert, hat sehr gute Bündnis- und Geschäftspartner und verfügt insbesondere über ausgezeichnetes Personal."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190918006064/de/

Contacts:

INSHUR, VP Marketing, Paul Doran

Tel.: +44 (0)7768 373 100

paul@inshur.com