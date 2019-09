FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Donnerstag im asiatisch geprägten Handel knapp behauptet. Gegen 6.05 Uhr verliert er 27 auf 12.390 Punkte. Das Tageshoch liegt bisher bei 12.443 und das Tief bei 12.381 Punkten. Umgesetzt worden sind knapp 2.800 Kontrakte.

Im Verlauf rückt voraussichtlich der Roll in den Dezember in den Blick. Dieser liegt etwa 15 Punkte unter dem September. Als unterstützt gilt der September-Future bei 12.300 Punkten, was auch von den offenen Options-Positionen vor dem Verfall bekräftigt wird. Widerstand erwartet wird vom zyklischen Hoch bei 12.496 Punkten.

September 19, 2019 00:11 ET (04:11 GMT)

