TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik bei ihrer am Donnerstag beendeten Ratssitzung nicht angerührt. Allerdings signalisierte sie, dass sie bei der nächsten Sitzung Ende Oktober Maßnahmen ergreifen könnte. Wie die Notenbank mitteilte, würde sie die Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation bei der nächsten regulären Sitzung am 30. und 31. Oktober neu bewerten. Die Inflation ist zuletzt unter 1 Prozent gefallen, das Ziel der BoJ liegt bei 2 Prozent.

Die Notenbank beließ den Leitzins bei minus 0,1 Prozent und das Ziel für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei um die null Prozent. Sie bestätigte, die extrem niedrigen Zinsen mindestens bis zum Frühjahr 2020 beizubehalten.

Die BoJ bekräftigte zudem, sie würde nicht zögern, weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Bedrohung für die Preisstabilität steigt. Diese Passage hatte die Bank im Juli ihrer Kommunikation hinzugefügt.

Wenn die BoJ ihre Geldpolitik trotz ihrer Aussage, nicht zögern zu wollen, weiterhin unverändert lasse, "würden die Märkte das wahrscheinlich als ein Zeichen dafür interpretieren, dass der Bank die Munition ausgeht", sagte Ökonom Takeshi Yamaguchi von Morgan Stanley MUFG Securities. Die Daten deuteten auf eine schwache Binnennachfrage vor der geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuern auf 10 von 8 Prozent am 1. Oktober hin.

