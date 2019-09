Washington (awp/sda/reu) - Der Chef des in der Kritik stehenden Internetkonzerns Facebook, Mark Zuckerberg, trifft sich in dieser Woche in der US-Hauptstadt Washington mehrfach mit Senatoren des US-Kongresses zu Gesprächen. Thema der für Mittwochabend und Donnerstag geplanten Treffen sei die künftige Regulierung des Internets. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...