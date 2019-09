Roche und Transnet, das führende Frachtlogistikunternehmen in Südafrika, gründeten 1994 gemeinsam das Projekt Phelophepa - die weltweit erste medizinische Grundversorgung auf Schienen

Bis heute hat Phelophepa über 14 Millionen Menschen in Südafrika erreicht

Roche verpflichtet sich als der grösste externe Sponsor, sein Engagement für Phelophepa weiterzuführen





Basel, 19. September 2019 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Hauptsponsor der Phelophepa-Gesundheitszüge seine Unterstützung anlässlich des 25-jährigen Bestehens dieses Projekts erneuert.



Die Phelophepa-Züge bringen als mobile Kliniken kostenlose medizinische Grundversorgung in die ländlichen Gebiete Südafrikas, in denen es für rund 5000 Patienten nur einen Arzt gibt. Phelophepa (gesprochen Pey-lo-pe-pa) bedeutet «gute, saubere Gesundheit» und wird von Transnet betrieben. Roche ist seit den Anfängen des Projekts 1994 der externe Hauptsponsor.



«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir seit 25 Jahren dazu beitragen, die ländlichen Gemeinden Südafrikas mit wichtigen Gesundheitsleistungen, einschliesslich Diagnostik, Therapie und Aufklärung, zu versorgen», so Severin Schwan, CEO von Roche. «Wir freuen uns als Partner von Transnet auf viele weitere Jahre, in denen wir Phelopepa unterstützen.»



Im Gründungsjahr 1994 bestand Phelopepa aus einem dreiteiligen Zug und wurde bis 2012 auf zwei Züge mit je 19 Waggons erweitert. Diese beiden Züge (Phelophepa I und Phelophepa II) sind mit Diagnosegeräten ausgestattet und bieten Untersuchungen auf Diabetes und Krebs an wie z. B. Brustuntersuchungen, Pap-Abstriche und Prostatauntersuchungen. Die Züge beherbergen sechs Kliniken, darunter eine Augenklinik für Sehtests, Untersuchungen auf grauen Star und Brillenverordnungen, eine Zahnklinik für Gebisskontrollen, Röntgenuntersuchungen und Zahnreinigungen sowie eine psychologische Klinik für persönliche Beratungen und Gruppentherapien, um Menschen mit z.B. Stress und Depressionen zu helfen.



Darüber hinaus bietet Phelophepa ein umfassendes gesundheitliches Aufklärungsprogramm. Dazu gehören die gesundheitliche Grunderziehung an örtlichen Schulen, HIV/Aids- und Krebs-Aufklärungsprogramme für die dazugehörigen Gemeinden und die Schulung in medizinischer Grundversorgung für Medizinstudierende, Krankenpflegekräfte und Apotheker. Das Phelophepa-Projekt hat über 40 festangestellte Mitarbeitende, die neun Monate im Jahr im Zug leben und arbeiten; zudem werden temporäre Mitarbeitende in den Gemeinden eingestellt, in denen der Zug hält. Um diese breit aufgestellten Dienste der primären Gesundheitsversorgung leisten zu können, unterstützen auch tausende Freiwillige das Projekt.



Seit der ersten Fahrt vor 25 Jahren haben die Züge mehr als 14 Millionen Menschen in Südafrika erreicht und ihnen Zugang zu Diensten der medizinischen Grundversorgung wie Vorsorgeuntersuchungen und Arzneimittel geboten. Das Phelophepa-Projekt wurde für seine herausragenden Dienste in der öffentlichen Gesundheitsversorgung mit dem «United Nations Public Service»-Preis ausgezeichnet.



Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.



Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI).



Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2018 weltweit rund 94,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2018 investierte Roche CHF 11 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 56,8 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .



Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com

- Nicolas Dunant (Leiter)

- Patrick Barth

- Ulrike Engels-Lange

- Daniel Grotzky

- Karsten Kleine

- Nathalie Meetz

- Barbara von Schnurbein



Anhang