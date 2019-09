Werte Investoren,bereits in den zurückliegenden Börsenbrief-Ausgaben des Züricher Trend und Züricher Finanzbriefs hatten wir darauf hingewiesen, dass gerade ein Investment in Metall-Aktien aktuell von einem besonderen strategischen Reiz ist.Denn wie zum einen die Chartausbrüche der wichtigsten Edelmetalle seit Monaten verdeutlichen: Zunehmend schwankungsanfällige und gerade auch von geopolitischen Kontroversen beherrschte Aktien lieferten historisch schon immer einen idealen Nährboden dafür, dass in dieser Zeit eine Anlegerflucht in möglichst stabile Anlageformen einsetzte. In einem solchen Umfeld langfristig sicher steigender externer Einflussrisiken wird man somit an der werterhaltenden Depotbeimischung von Edelmetallen (seien es vor allem Gold, Silber oder Platin) auch in den kommenden Jahren dauerhaft mit Sicherheit immer weniger vorbeikommen.

