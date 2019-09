Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Microsoft will erneut Milliarden an seine Aktionäre verteilen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es Aktien im Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Zudem soll die Quartalsdividende um 11 Prozent auf 51 Cent steigen.

Es ist das dritte Mal, dass das Board des Konzerns ein Rückkaufprogramm dieser Größe genehmigt hat. Bereits 2013 und 2016 gab es solche Maßnahmen.

Für das jüngste Aktienrückkaufprogramm gibt es laut Microsoft kein festes Ablaufdatum. Es sei auch möglich, das Programm zu kürzen.

Microsoft, mittlerweile der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt, hat zuletzt vor allem dank seines Cloud-Geschäfts ein kräftiges Gewinnwachstum verbucht und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Das aktuell noch laufende Aktienrückkaufprogramm wird in ein paar Monaten beendet sein, zum 30. Juni waren noch 11,4 Milliarden Dollar offen. Im zweiten Quartal 2019 wurden Aktien im Volumen von 4,6 Milliarden Dollar zurückgekauft. Microsoft wird an der Börse mit über 1 Billion Dollar bewertet.

