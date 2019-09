Die US-Notenbank Fed liefert dem Dax am Donnerstagmorgen keinen neuen Treibstoff. Nachdem die Währungshüter am Vorabend die Erwartungen erfüllten, wird der Dax vorbörslich erneut kaum verändert gesehen. Etwa zwei Stunden vor dem Auftakt

taxierte der Broker IG den Leitindex wenige Punkte tiefer bei 12 386 Zählern.

An der Wall Street waren die US-Leitzinssenkung sowie Aussagen zur weiteren Geldpolitik am Mittwoch letztlich recht unspektakulär betrachtet worden, und dies dürfte sich nun hierzulande fortsetzen. Nach der ersten Kürzung seit mehr als zehn Jahren im Juli kappte die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäß nochmals um 0,25 Prozentpunkte. Am Donnerstag nun beschäftigen Zinsentscheide in Japan, Großbritannien und der Schweiz die Anleger.

Die Seitwärtstendenz dürfte beim Dax in dieser Woche damit nach einigen starken Wochen in die nächste Etappe gehen. "Nach dem starken Kursanstieg fehlt jetzt die Phantasie am Aktienmarkt", sagte Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Auf dem aktuellen Kursniveau fehlen jetzt die Anschlusskäufer"./tih/fba

