SHL publiziert Halbjahresresultate 2019

Tel Aviv / Zürich, 19. September 2019 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, publiziert die Halbjahresresultate 2019.

Umsatz von USD 19.8 Mio. im Berichtszeitraum, gegenüber USD 19.2 Mio. in konstanter Währung1 (USD 20.1 Mio. ausgewiesen) im ersten Halbjahr 2018.

Der Umsatz aus performancebasierten Verträgen belief sich auf USD 2.0 Mio. gegenüber USD 8.3 Mio. in konstanter Währung (USD 8.9 Mio. ausgewiesen) im ersten Halbjahr 2018.

EBITDA im Berichtszeitraum betrug USD 6.1 Mio. EBITDA exklusive leistungsabhängiger Umsatz stieg von USD 3.8 Mio. in konstanter Währung im ersten Halbjahr auf USD 4.1 Mio. im ersten Halbjahr 2019.

Der Nettogewinn betrug USD 4.0 Mio. (inklusive USD 2.0 Mio. leistungsabhängiger Umsatz) verglichen mit einem Nettogewinn von USD 8.7 Mio. im ersten Halbjahr 2018 (inklusive USD 8.9 Mio. leistungsabhängiger Umsatz)

Positiver operativer freier Cashflow von USD 5.5 Mio.

Die Barreserven per 30. Juni 2019 betrugen USD 4.5 Mio. nach einer Dividendenausschüttung von USD 10.5 Mio. im April 2019.

Finanzkennzahlen

In Deutschland betrug der Umsatz im Berichtszeitraum (exklusive leistungsabhängiger Umsatz) USD 9.3 Mio., ein Plus von 5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2018, in konstanter Währung. Die Umsätze aus performancebasierten Verträgen - sie betreffen Dienstleistungen für Patienten mit chronischen Krankheiten in den Jahren 2015 und 2017 - beliefen sich im ersten Halbjahr 2019 auf USD 2.0 Mio., verglichen mit USD 8.3 Mio. in konstanter Währung im ersten Halbjahr 2018.

In Israel blieb der Umsatz mit USD 10.3 Mio. gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 stabil.

Die operativen Ergebnisse des ersten Halbjahres wurden positiv beeinflusst durch das zugrunde liegende Umsatzwachstum in Deutschland und höhere Margen in Israel, die zur Verbesserung der laufenden Rentabilität des Unternehmens beitragen.

Yoav Rubinstein, CEO of SHL Telemedicine, sagte: «Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2019 ein solides Ergebnis, mit einem Wachstum der operativen Kernumsätze und der Rentabilität. Die Ergebnisse zeigen die langfristige Wirksamkeit unserer Programme und den Wert, den sie für unsere Kunden und Patienten erbringen. Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, die Breite unseres Dienstleistungsportfolios mit neuen Technologien zu erweitern und unsere globale Präsenz zu verbessern. Die geplante Akquisition der niederländischen Kadima BV, 100%iger Eigentümer der 24CARE Inkoop BV, zeigt dies exemplarisch.»

Der Halbjahresbericht 2019 ist auf der Website erhältlich:

www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/financial-reports-pres-2019/

Kennzahlen

in USD Millionen

(ausgenommen Anzahl Aktien) 1. HJ 2019 1. HJ 2018 1. HJ 2018 KW* Umsatz für das Jahr 19.8 20.1 19.2 Leistungsabhängiger Umsatz 2.0 8.9 8.3 Umsatz 21.8 29.0 27.5 Umsatz Deutschland

Israel

Andere 11.3 10.3 0.2 18.4 10.5 0.1 17.1 10.3 0.1 EBIT 4.2 10.3 9.6 EBITDA 6.1 12.9 12.1 Nettogewinn 4.0 8.7 8.1 EPS 0.38 0.83 Freier Cashflow 5.5 0.5

* Konstante Währung

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon: +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

1 Konstante Währung - um einen aussagekräftigen Vergleich zwischen 1HY2019 und 1HY2018 Ergebnissen zu ermöglichen, werden die 1HY2018 Ergebnisse auch zu gegenüber 1HY2019 konstanten Wechselkursen dargestellt. Das Management ist der Ansicht, dass diese Darstellung aufgrund der starken Schwankungen der NIS/USD/EUR-Wechselkurse während der Berichtsperiode einen aussagekräftigeren Vergleich der Perioden ermöglicht.