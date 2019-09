The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2055106137 OTE 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055627538 RAIF.BK INTL 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055646918 ABBVIE 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055647213 ABBVIE 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055651918 ABERTIS INF. 19/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2055652056 ABERTIS INF. 19/32 MTN BD02 BON EUR N

CA 5E8 XFRA AU000000PSC9 PROSPECT RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2AV XFRA CA29385B1094 ENTHUSIAST GAMING HLDG EQ00 EQU EUR N

CA GAME XFRA GB00BGCC6189 GAN PLC LS -,01 EQ00 EQU EUR N

CA CHR XFRA US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC. EQ00 EQU EUR N