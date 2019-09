FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MTA XFRA FI0009003727 WAERTSILAE 0.240 EUR

PL8 XFRA IM00B7S9G985 PLAYTECH PLC LS-,01 0.061 EUR

17PA XFRA US7018771029 PARSLEY ENERGY A DL-,01 0.027 EUR

XAT1 XFRA IE00BFZPF439 IN.M.II-IAT1CB HDGEOD 0.291 EUR

2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.099 EUR

LGX1 XFRA BMG2113B1081 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 0.017 EUR

46M XFRA AU000000QMS6 QMS MEDIA LTD 0.007 EUR

5CW XFRA AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD 0.186 EUR

OC5 XFRA AU000000COH5 COCHLEAR LTD 1.083 EUR

5AC XFRA GB00BJ0LT190 HGCAPITAL TRUST LS-,025 0.020 EUR

1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.525 EUR

2SO XFRA GB00BYZFZ918 SOPHOS GROUP PLC LS-03 0.034 EUR

0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.181 EUR

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.127 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.287 EUR

C38 XFRA GB00B8VZXT93 CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 0.126 EUR

DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.361 EUR

P3P XFRA GB00BP0S1D85 BCA MARKETPLACE PLC LS-01 0.075 EUR

AGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.634 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.190 EUR

9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.038 EUR

ICFP XFRA IE00BG0NY640 IM II-MSCI EELCP EOD 0.226 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.095 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.208 EUR

F0T XFRA GB00BYYW3C20 FORTERRA PLC LS -,01 0.045 EUR

GVP1 XFRA BMG4209G2077 GULF KEYSTONE PETR. 0.132 EUR

UK6A XFRA GB00BYZJ7G42 HARWORTH GROUP PLC LS-,10 0.003 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.168 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.484 EUR

0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.041 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.312 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EUR

D9W XFRA US2505651081 DESIGNER BRANDS A 0.226 EUR

5NF XFRA GB00BRJ6JV17 NON-STANDARD FINAN. LS-05 0.008 EUR

FEMA XFRA US0048542049 ACORN INTL.INC.ADR NEW 0.226 EUR