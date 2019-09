Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vor dem gestrigen Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank zeigte sich der DAX kaum bewegt. Die Handelsspanne betrug rund 60 Punkte. Am Ende des Handels stand ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf der Kurstafel. Schlussstand: 12.389 Punkte. Marktidee: Öl Brent. Der Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien hat die Ölpreise zu Beginn dieser Woche deutlich nach oben getrieben. Brent-Öl kam danach aber schnell wieder zurück. Am Dienstag rutschte der Kurs unter eine wichtige technische Marke, gestern unter weitere. Die Wahrscheinlichkeit für weitere kurzfristige Abgaben ist aktuell hoch.