Die US-Notenbank Fed liefert DAX und Co keine neuen Impulse. An der Wall Street waren die US-Leitzinssenkung sowie Aussagen zur weiteren Geldpolitik insgesamt recht unspektakulär betrachtet worden. Auch bei der Infineon-Aktie dürfte die Konsolidierungsphase vorerst weitergehen - oder greifen die Bullen doch direkt wieder an? Die US-Notenbank Fed hat ihre Gratwanderung erfolgreich bewältigt. Zum einen wurden den Erwartungen des Marktes mit der Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf 1,75 - 2,0 Prozent ...

