T-Mobile US (TMUS) könnte nach oben ausbrechen

Symbol:ISIN: US8725901040Die Aktie zeigte im vergangenen Halbjahr eine starke Volatilität mit Ausbrüchen nach oben unten. Im Juli gab es nach einem fulminanten Kursanstieg ein Allzeithoch, das aber rasch zu Gewinnmitnahmen führte. Derzeit erholt sich das Wertpapier beim Kursniveau von 80 USDHaupteigner von T-Mobile US ist mit rund 63 Prozent die Deutsche Telekom, die hiermit einen Fuß im US-Markt hat. Momentan ist die Aktie mit einem KGV von 18,4 günstig bewertet. Die aktuelle Konstellation könnte für eine Breakout-Strategie passen.Je nach Entwicklung des Gesamtmarktes könnte die Aktie schon heute ausbrechen oder noch eine Seitwärtsbewegung hinlegen und dabei eine Tasse-mit-Henkel-Formation ausbilden. Einstiegssignal wäre die Marke von 81 USD. Es sieht auf jeden Fall bullisch aus. Je nach Kursverlauf sollte der Stopp Loss etwas tiefer gesetzt werden. Kursziel wäre das Allzeithoch bei 85 USD. Bis zur Verkündigung der Quartalszahlen, voraussichtlich wird dies am 24. Oktober sein, ist genügend Spielraum für einen lukrativen Swingtrade.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TMUS.