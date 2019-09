Die Halbjahreszahlen von Rocket Internet sind am Donnerstag vorbörslich bei den Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere am Morgen gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 2,7 Prozent. Händler urteilten in ersten Kommentaren, die Resultate des Startup-Investors hätten die Erwartungen übertroffen.

Rocket Internet ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen. Im Zeitraum Januar bis Juni stiegen die Erlöse von 24 Millionen Euro im Vorjahr auf 32 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn nach Steuern legte besonders stark von 297 Millionen Euro im Vorjahr auf 548 Millionen Euro zu./tih/fba

ISIN DE000A12UKK6

AXC0070 2019-09-19/08:50