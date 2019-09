FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf unverändert bei 173,19 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,32, das -tief bei 172,98 Prozent. Umgesetzt wurden gut 16.600 Kontrakte.

Trotz des Bruchs des Abwärtstrends bleibt die Helaba vorsichtig: "Die Indikatoren weisen weiter auf bestehende Risiken hin, sodass eine erneute Schwäche nicht ausgeschlossen werden sollte", heißt es. Unterstützt sei der Future bei 172,67/65 und bei 172,18/00. Ein markanter Widerstand liege an der 55-Tagelinie bei 173,36. Darüber könnten Gewinne bis zum 38,2-Prozent-Retracement des Abwärtsimpulses von Anfang bis Mitte September laufen, also bis 173,97.

Impulse könnten von den Notenbanksitzungen in der Schweiz, in Norwegen und in Großbritannien ausgehen, aber auch vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia, dem so genannten Philly-Fed.

