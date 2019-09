Für die Aktie der Lufthansa könnte es im heutigen Handel wieder etwas ungemütlich werden. Grund hierfür ist eine neue Studie aus dem Hause Morgan Stanley. Darin erklärt Analystin Carolina Dores, dass Airline-Aktien in den vergangenen Jahren kein gutes Investment waren und es auch jetzt noch zu früh ist, einzusteigen.Die Lufthansa-Papiere wurden von ihr in einer Ersteinstufung mit "Underweight" eingestuft. Das Kursziel bezifferte Dores auf 12,00 Euro, was rund 17 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs ...

