DJ MagForce AG veranstaltet Lunch-Symposium 'Lokale Therapien zur Behandlung bösartiger Gliome' auf dem 19ten Europäischen Kongress der Neurochirurgie (EANS2019)

DGAP-Media / 2019-09-19 / 08:30 *MagForce AG veranstaltet Lunch-Symposium 'Lokale Therapien zur Behandlung bösartiger Gliome' auf dem 19ten Europäischen Kongress der Neurochirurgie (EANS2019)* *Berlin und Nevada, USA, 19. September 2019* - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, freut sich bekannt zu geben, dass die Gesellschaft im Rahmen des 19ten Europäischen Kongresses der Neurochirurgie, EANS 2019, in Dublin, Irland, ein wissenschaftliches Lunch-Symposium mit dem Titel "Local Therapies in Malignant Gliomas - update and new perspectives" ("Lokale Therapien zur Behandlung bösartiger Gliome - Update und neue Perspektiven") ausrichten wird. Das einstündige Lunch-Symposium unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med. Walter Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Münster (UKM), umfasst zwei Key-Note-Vorträge: Nach einer Einführung und einem Überblick zum aktuellen Stand der Gliom-Behandlung durch Prof. Dr. Stummer wird Dr. Dr. Ricardo Díez Valle, Direktor der Klinik für Neurochirurgie der Klinikgruppe Quirón in Madrid, Spanien, ein Update zu lokalen neurochirurgischen Therapien geben. Abschließend wird Prof. Dr. Stummer das Symposium mit dem Vortrag "_An Emerging Adjunct: NanoTherm(R) - NanoPaste Application _" ("Eine neue Zuatztherapie: NanoTherm(R) - Die NanoPaste-Applikation") beenden. Im Rahmen der anschließenden Zusammenfassung mit Diskussionsrunde, werden Teilnehmer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen.Alle Vorträge werden in englischer Sprache gehalten*.* Weitere Details zum Symposium: Titel: *"Local Therapies in Malignant Gliomas" * Update and new perspectives NanoTherm(R) - NanoPaste Application Datum: Mittwoch, 25. September 2019 Uhrzeit: 13:15 - 14:15 Uhr Ortszeit/GMT Veranstaltungsort: EcoCem Meeting Room, The Convention Centre Dublin Sprecher: *Prof. Dr. Walter Stummer (Vorsitzender)* Universitätsklinikum Münster, Deutschland _Introduction Current Status of Glioma Treatments_ *Dr. Dr. Ricardo Diez Valle* Klinikgruppe Quirón Madrid, Spanien Local Neurosurgical Therapies: An Update *Prof. Dr. Walter Stummer * Universitätsklinikum Münster, Deutschland An Emerging Adjunct: NanoTherm(R) - NanoPaste Application Zusätzlich zum Lunch-Symposium findet am MagForce-Stand (Nr. 35, Level 0 - The Forum) am Donnerstag, den 26. und Freitag, den 27. September um jeweils 10.00 Uhr eine "_Meet the Expert_"-Session statt. Dr. Michael Schwake, Oberarzt an der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Münster, der im Team von Prof. Dr. Stummer arbeitet, wird Interessenten an beiden Tagen als Experte für die Anwendung der NanoTherm Therapie in der klinischen Praxis für Fragen zur Verfügung stehen. Prof. Dr. Stummer und sein Team am Universitätsklinikum Münster (UKM) behandeln seit Anfang 2015 Hirntumorpatienten mit MagForces NanoTherm Therapie und waren die Ersten, die das neue Applikationsverfahren für Nanopartikel, 'NanoPaste', klinisch eingesetzt haben. In vorherigen klinischen Studien hatte das Team des UKM gezeigt, dass das Gliom-Behandlungskonzept der Thermotherapie zur Tumorablation sowie als Sensibilisator für eine Strahlentherapie durch eine bessere Applikation der Hitze erzeugenden Nanopartikel rund um den nach der Entfernung des Hirntumors entstandenen Resektionsrand bedeutend verstärkt werden kann. Durch das neue Anwendungsverfahren war das Team in der Lage, eine ausreichende Konzentration von Nanopartikeln zu erzeugen, um eine wirksame Thermotherapie in der aus einer Gliom-Resektion resultierenden Hohlwand und deren Umgebung zu erzielen, die eine bessere lokale Kontrolle verbliebener Tumorinfiltrationen ermöglichte. Vor allem im Vergleich zu stereotaktischen Verfahren mit all ihren Unwägbarkeiten bei vernarbten und vorbehandelten Geweben, zeigte sich das ,NanoPaste' Applikationsverfahren technisch problemlos, kontrollierbar und schnell durchführbar. *Über die NanoTherm Therapie* MagForces NanoTherm Therapie bietet einen neuartigen, auf Nanotechnologie basierenden Behandlungsansatz für solide Tumoren, der durch die Einbringung magnetischer Nanopartikel entweder direkt in den Tumor oder in die Resektionshöhlenwand und die anschließende Erwärmung dieser Partikel durch ein magnetisches Wechselfeld die gezielte Bekämpfung des Tumors ermöglicht, indem Krebszellen irreparabel zerstört oder geschwächt und gegenüber einer begleitenden Radio- oder Chemotherapie empfindlicher gemacht werden. Da die Partikel aufgrund ihrer speziellen Oberflächenstruktur am Ort der Applikation verbleiben, wird das umliegende gesunde Gewebe geschont und wiederholte Behandlungen sowie die Einbindung in multimodale Therapiekonzepte möglich gemacht. Seit 2011 besitzt die MagForce AG das europäische CE-Zertifikat ("European Certification") und somit die offizielle Zulassung der NanoTherm Therapie für die Behandlung von Hirntumoren in Deutschland und allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. *Über EANS2019* Die Europäische Vereinigung der Neurochirurgischen Gesellschaften (EANS) ist eine sich schnell entwickelnde unabhängige Vereinigung nationaler neurochirurgischer Gesellschaften in Europa sowie einzelner Neurochirurgen aus der ganzen Welt. Ziel der Vereinigung ist es, die Qualität der neurochirurgischen Patientenversorgung durch Training, Ausbildung und Forschung zu verbessern. Die Erleichterung des Austauschs wissenschaftlicher Informationen auf höchster Ebene durch die Organisation von Tagungen, Symposien sowie Schulungen ist dabei ein entscheidender Bestandteil hinsichtlich der Erreichung dieser Ziele. Leitveranstaltung der EANS ist der jährlich stattfindene Kongress. Auch in diesem Jahr folgt das wissenschaftliche Programm dem etablierten Konzept vergangener Kongresse und bietet internationalen Experten eine Plattform für Diskussionen und den Austausch von Informationen, darüber hinaus unterstützung bei der Entwicklung von Best-Practices in allen Fachrichtungen unter den Schlagworten "Technologie", "Techniken", "Training" und zunehmend wichtiger "Transparenz". Das viertägige wissenschaftliche Programm bietet zahlreiche Gelegenheiten zur Teinahme an Meetings, zum Kontakte knüpfen sowie um sich über die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen zu informieren. Weitere Informationen zum Programm des EANS2019 finden Sie unter: *https://eans2019.com/programme-and-abstracts/scientific-programme.html [1]*. *Über MagForce AG und MagForce USA, Inc. * Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm (R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. *Weitere Informationen erhalten Sie unter: *www.magforce.de [2] *Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: *video (You Tube) [3] *Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unserer *Mailing List [4] *ein.* *Disclaimer* Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Kontakt: Barbara von Frankenberg Vice President Communications & Investor Relations T +49-30-308380-77 E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

