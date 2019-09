Eine Werbung der DZ BANK AG Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Anschlag auf die weltweit größte Erdölraffinerie mit Sitz in Saudi-Arabien. Das Staatsunternehmen Aramco meldete einen Produktionsausfall von 5,7 Mio. Barrel (1 Barrel = 159 Liter) was rund der Hälfte der gesamten Produktion des Königreiches entspricht. Weltweit bedeutet dies zwar nur rund fünf Prozent...

