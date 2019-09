Die neuen Büros erweitern die Präsenz von Threekit in Europa, um den wachsenden Bedarf an Produktbildern und 3D zu bedienen

LONDON, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Threekit, ein Unternehmen für visuelle Kundenerfahrungen, gab heute seinen Markteintritt in Europa mit der Eröffnung seiner Büros in Paris und London bekannt. Threekits Software Plattform vereinfacht die Erstellung und das Management von 3D Modellen, fotorealistischen Bildern und Augmented Reality (AR) aus einer einzigen Designdatei.

Threekit Europa wird von Director Franck Devaux geführt. Vor Threekit hat Herr Devaux das Unternehmen Salesforce Frankreich mit aufgebaut, das in diesem Zeitraum um das 30-fache gewachsen ist.

"Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe", sagte Devaux. "Vor dem Hintergrund, dass der E-Commerce-Umsatz in den fünf größten EU-Ländern bis 2022 voraussichtlich 350 Mrd. EUR überschreiten wird, wächst dieser Markt sehr stark. Und damit gehen stetig wachsende Kundenerwartungen einher, gerade im Bereich von Produktbildern und 3D Modellen. Threekit unterstützt Unternehmen in dem Prozess zu besseren visuellen Kundenerfahrungen." Unterstützt wird Devaux von Katy Collins, die die Marktentwicklung von London aus leitet.

Die Threekit-Plattform erstellt fotorealistische Produktbilder und 3D-Modelle, die 100 Mal billiger als herkömmliche Produkt-Fotografie sind. Darüber hinaus lassen sich Reklamationen um bis zu 80 Prozent reduzieren und Umsätze um bis zu 40 Prozent steigern, da Kunden vorher genau sehen können was sie kaufen.

Die Threekit-Plattform besteht aus drei Produkten, die in diesem Monat auf der Paris Retail Week und der Ecommerce Expo London präsentiert werden:

Virtual Photographer - Erstellt Tausende fotorealistischer Produktbilder aus einer einzigen Designdatei, sodass Kunden die Produkte in allen möglichen Farben, Eigenschaften und Kombinationen sehen können.

- Erstellt Tausende fotorealistischer Produktbilder aus einer einzigen Designdatei, sodass Kunden die Produkte in allen möglichen Farben, Eigenschaften und Kombinationen sehen können. 3D Konfigurator - Erstellt 3D-Bilder, die in jede Richtung gedreht werden und mit verschiedenen Eigenschaften, Farben und Strukturen konfiguriert werden können. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Kundeninteraktion und -konfiguration.

- Erstellt 3D-Bilder, die in jede Richtung gedreht werden und mit verschiedenen Eigenschaften, Farben und Strukturen konfiguriert werden können. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Kundeninteraktion und -konfiguration. Augmented Reality (AR)- Erlaubt es Kunden, ihre Smartphones zu verwenden, um zu sehen, wie ein Produkt im echten Leben und in ihrer eigenen Umgebung aussehen würde.

"Wir sind begeistert, Threekit in das E-Commerce-ökosystem einzubringen, das in Europa so stark wächst", sagt Godard Abel, Chairman von Threekit und Gründer/CEO der Softwarefirmen BigMachines, SteelBrick und G2. "Auch in Europa möchten Unternehmen ihren Kunden beeindruckende visuelle Produkt Erlebnisse bieten, und Threekit stellt hierfür eine umfangreiche Software-Plattform zur Verfügung."

Das Führungsteam von Threekit verfügt über Erfahrung in internationalen Märkten: das Innovationszentrum von Threekit befindet sich in Ottawa, Kanada, und der Präsident von Threekit, Joachim Klein, hat das Europa-Geschäft von BigMachines und SteelBrick von 2000 bis 2016 geleitet. Darüber hinaus arbeitet Threekit bereits mit einer Anzahl von europäischen Kunden, darunter CI^ROC UK, Bamford Watch Department und Oak Beams Direct.

über Threekit

Threekit ist die führende Software-Plattform zur Erstellung von 3D-Bildern, fotorealistischen Produktbildern und Augmented Reality (AR) aus nur einer einzigen Designdatei. Wenn Kunden Produkte in höchster Qualität sehen können, sind sie engagierter, haben mehr Vertrauen und kaufen das Produkt mit höherer Wahrscheinlichkeit. Die Threekit Technologie wurde ursprünglich für Hollywood Filme entwickelt und ist in den vergangenen 15 Jahren in unzähligen Blockbustern zum Einsatz gekommen.

Anfang des Jahres investierte Serienunternehmer Godard Abel 10 Millionen USD in Threekit. Einige Kunden, die zurzeit die Technologie von Threekit verwenden, sind Crate & Barrel, Steelcase und CI^ROC UK. Threekit hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterhält ein Innovationszentrum in Ottawa. Weitere Informationen erhalten Sie auf Threekit.com.

Medienkontakt

Jillian Smith, jillian@propllr.com, 330-794-3008