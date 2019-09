Der zweite deutsche Standort von Lifesize wird den Zugang und Support für regionale Kunden und Partner erweitern.

MUNICH, Sept. 19, 2019, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Video-Collaboration und Meeting-Produktivität, verkündet heute die Eröffnung eines neuen Büros in Frankfurt-am-Main sowie die Einstellung zwei regionaler Führungspositionen: Martin Bauer als Country Manager von DACH und Dr. Dirk Fischer als Regional Sales Manager. Beide Führungskräfte kommen zu Lifesize, um die steigende Nachfrage in der Region nach Videokonferenz-Lösungen über schnellere, sichere und skalierbare Cloud-basierte Arbeitsabläufe zu unterstützen.



Martin Bauer, hat sich in der Branche bereits seit Jahren einen Namen gemacht und bringt fundierte Marktkenntnisse und Managementerfahrung in die Rolle des Lifesize Country Managers von DACH ein. Nach seiner Diplomarbeit über Videokonferenzsysteme baute er eine Karriere in den Bereichen Audio-, Video- und Konferenztechnik sowie Cloud Services auf und war Mitinhaber eines Value Added Distributors. Bauer ist auch ehemaliger Geschäftsführer der Audio Video Network Solution GmbH, wo er für Vertrieb, Marketing und strategische Unternehmensentwicklung verantwortlich war. Lifesize hat bereits eine vollständig erneuerte DACH-Vertriebsmannschaft um Bauer herum aufgebaut.

Dr. Dirk Fischer kam im August 2019 als regionaler Sales Manager zu Lifesize und ist verantwortlich für die Beratung sowie die Implementierung von Unified Communications und Collaboration (UCC)-Lösungen, die auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Nach seiner Doktorarbeit mit dem Forschungsschwerpunkt Käuferpsychologie begann er seine Karriere als Head of Business Development and Consulting bei Vistafon, einem herstellerübergreifenden IT-Beratungsunternehmen und Händler. Dr. Fischer hat sich mit seinen innovativen Beratungsansätzen schnell einen Namen in der Branche gemacht.

Lifesize eröffnete kürzlich zudem ein neues Büro im THE SQUAIRE , einem bekannten Frankfurter Business Center, eröffnet. Die zentrale Lage und die Nähe zum Internationalen Flughafen Frankfurt am Main ermöglichen es Lifesize, Partner und Kunden aller Größen und Branchen in der gesamten DACH-Region zu bedienen. Partner und Kunden, die an einer Führung durch das Frankfurter Büro interessiert sind, können sich an Thomas Nicolaus, tnicolaus@lifesize.com , wenden.

Cloud-Technologie schafft eine neue Arbeitskultur

Der DACH-Markt für Videokonferenzen und Cloud-Plattformen ist dynamischer denn je, da Unternehmen ihre IT-Infrastruktur auffrischen, Remote- und virtuelle Teams aufbauen und neue Kooperationskulturen entwickeln. Laut dem digitalen Verband Bitkom investierte die Mehrheit der Unternehmen 2018 in den digitalen Arbeitsplatz und Geschäftsprozesse. Allein im zweiten Quartal 2019 wuchs der Lifesize-Umsatz für den deutschen Markt um 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

"Die Videokonferenz-Branche hat einen entscheidenden Wendepunkt erreicht, um Produktivität, flexibles Arbeiten und die Erzielung eines ROI zu ermöglichen und damit eine bedeutende Chance für Lifesize zu bieten", sagte Thomas Nicolaus, Vice President of Central and Northern EMEA bei Lifesize. "DACH-Unternehmen suchen nach sicheren IT-Infrastrukturen und Lösungen, mit denen sie die Reisekosten (insbesondere im Inland) senken und die Zukunft der Arbeit ermöglichen. Mit Martin und Dirk im Team und unserem neuen Büro in Frankfurt ist Lifesize in der Lage, diese Lösungen und Vorteile an neue und bestehende Kunden in der gesamten Region zu liefern."

Zusätzlich zu einer etablierten, breiten Produktpalette on Cloud-basierten 4K- Videokonferenzraum-Systemen und -Dienstleistungen , die zu jedem Unternehmen, jeder Konferenz oder Meetingraumgröße passen, hat Lifesize kürzlich seine Cloud-Funktionen für mobile Endgeräte und PC oder Mac um neue Features erweitert . Das Unternehmen kündigte auch eine wichtige Vertriebspartnerschaft mit COMM-TEC an und wird auf dem S14 Solutions Day von COMM-TEC am 25. September in Uhingen, Deutschland, präsentieren.

Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Raumsystemen, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost & Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur.

Logo sind Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.