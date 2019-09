Seit kurzem ist an der niederländischen Börse (Euronext Amsterdam) die Aktie eines neuen Internetgiganten gelistet, nämlich das Papier von Prosus (WKN: A2PRDK). Prosus? Ein Internetgigant? Und trotzdem haben sie noch nie von dem Unternehmen gehört? Wie kann das sein? Nun, des Rätsels Lösung ist gar nicht sooo schwer. Denn bei Prosus handelt es sich um eine Tochtergesellschaft des südafrikanischen Internetkonzerns Naspers, den man durchaus auch hierzulande kennt.

Konkret hat Naspers in Prosus alle seine Beteiligungen an anderen Internetunternehmen gebündelt. Dazu gehört beispielsweise eine große, weil frühzeitig eingegangene, Beteiligung am chinesischen Internetkonzern Tencent (31% des Aktienkapitals). Aber eben auch die Beteiligung an der seinerzeit von Rocket Internet mitgegründeten Delivery Hero (23% des Aktienkapitals). Alles in allem bringt es Prosus daher auch auf einen aktuellen Börsenwert von rund 110 Mrd. Euro.

Ich denke, dass man eine solche Company daher auch mit Fug und Recht als Giganten oder Internetgiganten bezeichnen darf. Doch egal wie man Prosus nun bezeichnen mag - wichtiger ist natürlich, was Anleger jetzt mit der Aktie tun sollten. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass jeder Naspers-Aktionär ...

