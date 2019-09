Unterföhring (ots) -



Starke Premiere für Kabel Eins: "Bundespolizei Live: Großkontrolle an

der Grenze" holt am Mittwochabend starke 6,1 Prozent Marktanteil (Z.

14-49 Jahre). Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zeigte der Sender

in Kooperation mit der Bundespolizei live und ungeschnitten eine

Großkontrolle nahe der deutsch-polnischen Landesgrenze. Im Anschluss

punktete "Achtung Kontrolle Spezial" mit hervorragenden 6,5 Prozent

Marktanteil (Z. 14-49).



Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1

TV Deutschland | Business

Intelligence. Erstellt: 19.09.2019 (vorläufig gewichtet)



