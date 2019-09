Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der gestrigen Sitzung der US-Notenbank bewegte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in engen Grenzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So seien die deutschen Standardwerte um gerade einmal gut 60 Punkte geschwankt. Unter dem Strich könne das Aktienbarometer aber weiterhin den ersten wichtigen Rückzugsbereich bei rund 12.300 Punkten verteidigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...