Schlechte Nachrichten vom Konkurrenten FedEx setzen heute der Deutschen Post Aktie zu, die am Mittwoch mit einem Minus von zwei Prozent das Schlusslicht im DAX darstellt. Das US-Unternehmen gab nach Börsenschluss in New York einen Gewinnrückgang im ersten Quartal von 14,3 Prozent bekannt. Der Umsatz stagnierte bei etwa 17 Milliarden Dollar. Dem Paketdienst setzt der Handelskonflikt, aber auch die wirtschaftliche Verlangsamung in den USA zu. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie fast acht Prozent. EUWA. ...

