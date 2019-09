Weinfelden (ots) - Ab sofort bietet Lidl Schweiz in allen landesweit 131 Lidl-Filialen den «Next Level Burger» an. Der vegane, pflanzenbasierte Burger bietet hinsichtlich Geschmack, Aussehen und Konsistenz eine ideale Fleischalternative.



Die veganen Burger bestehen unter anderem aus Gemüse, Erbsen-, Soja- und Weizeneiweiss sowie Rote-Beete-Saft. Der vegane Burger ist hinsichtlich Geschmack, Aussehen und Konsistenz eine ideale Fleischalternative, gleichzeitig sorgt das pflanzliche Eiweiss für eine ordentliche Portion Protein auf dem Teller. In der Pfanne oder auf dem Grill in wenigen Minuten zubereitet, lassen sich zahlreiche Burger-Varianten zaubern. Zu finden ist der «Next Level Burger» ab Donnerstag, 19. September, in der Kühltruhe aller landesweit 131 Lidl-Filialen. Das Produkt im 227-Gramm-Zweierpack ist zum Preis von 3.95 Schweizer Franken dauerhaft erhältlich.



Nebst dem «Next Level Burger» wird auch das vegane Hackfleisch «Next Level Hack» per 19.9. ins Sortiment aufgenommen. Das Produkt wird als 275g-Packung in der Kühltruhe angeboten und ist für 3.95 CHF erhältlich.



«Der vegane Markt gewinnt ständig an Bedeutung und liegt im Trend. Mit dem 'Next Level Burger' unserer Eigenmarke bieten wir nun dauerhaft eine vegane Fleischalternative - gerade auch für Fleischliebhaber - zum unschlagbar günstigen Lidl-Preis an», sagt Reto Ruch, Chief Commercial & Marketing Officer von Lidl Schweiz. Bereits jetzt bietet Lidl Schweiz zahlreiche Fleischersatzprodukte an wie z.B. vegetarische Hackbällchen, Falafel oder Veggie-Nuggets. Lidl Schweiz plant, sein Sortiment an veganen und vegetarischen Produkten in Zukunft noch weiter auszubauen.



Kontakt:



Medienstelle

Dunantstrasse 15

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch



Original-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100069103