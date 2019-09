Das Verhältnis deutscher Muttersprachler mit dem Englischen ist nicht ganz komplikationsfrei. Viele machen Anfängerfehler beim Kontakt mit Geschäftspartnern. Gleichzeitig ver-denglischen sie ihre eigene Sprache.

Eine Auswertung zeigte kürzlich, dass Deutsch-Muttersprachler häufig Probleme mit Business Englisch haben - selbst Standardkonstruktionen der Fremdsprache beherrschen sie nicht. Stehen Deutsche mit dem Englischen auf Kriegsfuß? Man könnte sagen: Ja, und nicht nur das. Auch ihre eigene Sprache beherrschen sie nicht immer fehlerfrei. Daran könnte ironischerweise das Englische eine Mitschuld haben.

"I am doing home office" versteht kein Engländer auf Anhieb - außer, er hat öfter mit deutschen Geschäftspartnern zu tun. Gleichzeitig sagen Deutsche mittlerweile Sätze wie: "Ich bin fein damit" (I'm fine with that) oder "das macht nicht wirklich Sinn" (it doesn't really make sense) oder "in 2019". Das alles sind wortwörtlich übernommene und eingedeutschte Englisch-Redewendungen. Noch vor einigen Jahren hätte man wohl gesagt: "Das ist mir recht", "das ergibt eigentlich keinen Sinn" und "in diesem Jahr" beziehungsweise "im Jahr 2019".

Nun kann man sagen, Sprache lebt und entwickelt sich - und das ist auch gut so. Ob Meeting oder Besprechung, das englische Wort ist auch in den deutschen Wortschatz fest übergegangen. Andere Wendungen (siehe oben) bleiben - zumindest für Ohren im Jahr 2019 - noch gewöhnungsbedürftig. Maren Pauli, Sprachwissenschaftlerin der Sprachlern-App Babbel, hat eine einfache Erklärung für das sprachliche Kuddelmuddel: "Die Tendenz, Wörter und Wortwendungen zu übernehmen, ist vor allem in den multilingualen Kontexten vieler Unternehmen zu beobachten. In einigen ist die Geschäftssprache inzwischen ...

