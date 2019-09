von Peer Leugermann, Euro am SonntagKommenden Freitag will der Ministerausschuss ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Klimaschutz vorstellen. Ungeachtet breit gestreuter Forderungen will die Bundesregierung eins erreichen: den CO2-Ausstoß senken. Profiteure könnten Firmen wie die Solarparkbetreiber 7C Solarparken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...