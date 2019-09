Inca One Gold Corp. veröffentlichte gestern die Produktionszahlen seiner Chala-One- und Koricancha-Minen für den August 2019. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen im Jahresvergleich 9% mehr Gold produzieren konnte; 1.987 Unzen im Vergleich zu 1.815 Unzen im August 2018.



Verglichen mit Juli ergab sich hingegen ein Minus von 8%; damals hatte man noch 2.153 Unzen Gold produziert. Der Durchsatz erreichte im August 2019 zudem 4.129 Tonnen im Vergleich zu 3.720 Tonnen im Vorjahreszeitraum; ein Plus von 11%. Im Monatsvergleich legte der Durchsatz zudem um 2% auf durchschnittliche 133 Tonnen am Tag zu.



